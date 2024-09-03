Албанский новичок обойдется «Рубину» примерно в 2 миллиона евро

Как стало известно «СЭ» от коллег с Апеннин, 23-летний албанский форвард Марвин Куни, имеющий также немецкое гражданство, обойдется «Рубину» в сумму около 2 миллионов евро. Часть суммы от трансфера уйдет в «Баварию», которая и воспитала футболиста.

Куни, недавно сменивший агента, выразил стойкое желание покинуть клуб серии B «Фрозиноне», за которую в нынешнем сезоне провел 4 матча и забил 1 гол.

Генеральный директор Гвидо Анджелоцци подтвердил сегодня, 3 сентября, на пресс-конференции, что «Фрозиноне» готов расстаться с игроком и сделка с российским клубом близка к завершению.