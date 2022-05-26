Агент Кучаева сообщил, что футболист вернулся в ЦСКА после аренды в «Рубине»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Константина Кучаева, выступающего на правах аренды за «Рубин», рассказал о будущем хавбека.

«Остается ли Кучаев в «Рубине»? Нет, Костя возвращается в ЦСКА», — сказал Клюев «СЭ».

Соглашение между ЦСКА и «Рубином» по аренде 24-летнего рассчитано до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 24-летний Кучаев забил один мяч и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за казанцев в РПЛ.