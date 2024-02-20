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Сегодня, 14:30

Агент Кучаева: «Косте нужно игровое время, а «Пари НН» — качественный игрок. Поэтому все логично»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе игрока в «Пари НН».

— Да, Константин Кучаев переходит в «Пари НН». Тут все очевидно. Косте нужно игровое время и практика, а «Нижнему Новгороду» — качественный игрок. Поэтому все логично. И руководство нижегородского клуба, и тренерский штаб проявили заинтересованность в этом футболисте, за что мы им благодарны. Надеемся, что Костя поможет команде в весенней части чемпионата. Также хотелось бы поблагодарить руководство ЦСКА за то, что пошли навстречу и отпустили Кучаева, хотя у него еще оставалось полгода контракта.

— Игорь Корнеев считает, что Кучаев не является усилением.

— Это его мнение. Не более того. Игорь был заслуженным футболистом, поиграл в хороших клубах. Правда, было это 30 лет назад. А хотелось бы, чтобы он дал хоть какой-нибудь результат в сегодняшней жизни. Например, на тренерском поприще. Пока же мы часто видим его рассуждения на телеэкране, но для человека такого масштаба этого маловато. Поэтому относимся к его мнению абсолютно спокойно.

Ранее экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «Чемпионату» заявил, что Кучаев потерялся на поле и не выглядит как усиление нижегородской команды.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В ноябре он получил мышечное повреждение и два последних матча года провел в запасе.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка за 18 туров.

Константин Кучаев
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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