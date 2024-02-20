Агент Кучаева: «Косте нужно игровое время, а «Пари НН» — качественный игрок. Поэтому все логично»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе игрока в «Пари НН».

— Да, Константин Кучаев переходит в «Пари НН». Тут все очевидно. Косте нужно игровое время и практика, а «Нижнему Новгороду» — качественный игрок. Поэтому все логично. И руководство нижегородского клуба, и тренерский штаб проявили заинтересованность в этом футболисте, за что мы им благодарны. Надеемся, что Костя поможет команде в весенней части чемпионата. Также хотелось бы поблагодарить руководство ЦСКА за то, что пошли навстречу и отпустили Кучаева, хотя у него еще оставалось полгода контракта.

— Игорь Корнеев считает, что Кучаев не является усилением.

— Это его мнение. Не более того. Игорь был заслуженным футболистом, поиграл в хороших клубах. Правда, было это 30 лет назад. А хотелось бы, чтобы он дал хоть какой-нибудь результат в сегодняшней жизни. Например, на тренерском поприще. Пока же мы часто видим его рассуждения на телеэкране, но для человека такого масштаба этого маловато. Поэтому относимся к его мнению абсолютно спокойно.

Ранее экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев в интервью «Чемпионату» заявил, что Кучаев потерялся на поле и не выглядит как усиление нижегородской команды.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В ноябре он получил мышечное повреждение и два последних матча года провел в запасе.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 24 очка за 18 туров.