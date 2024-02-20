Бышовец: «Подготовка «Зенита» не определила основной состав»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец оценил подготовку «Зенита» к возобновлению сезона РПЛ.

«Думаю, что игры на сборе были неинформативны. Проблема заключается в том, что подготовка не определила основной состав. Соперники, с которыми играл «Зенит», не дают достаточной информации, чтобы можно было сказать, что «Зенит» подходит в оптимальном составе и состоянии к возобновлению сезона. Турнирное положение обязывает «Зенит» проявить достаточное уважение к соперникам. «Краснодар» реально имеет возможность добиться максимального результата, и чувствуется, что он имеет право на победу в чемпионате», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «Зенит» на 2 балла.