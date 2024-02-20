«Краснодар» может подписать нападающего «Ботафого» Виктора Са

По информации «СЭ», «Краснодар» до закрытия трансферного окна может подписать нападающего бразильского «Ботафого» Виктора Са.

29-летний футболист в сезоне-2024 сыграл за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.