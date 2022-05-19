«Нижний Новгород» намерен сохранить полузащитника «Зенита» Кравцова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб планирует сохранить арендованного у «Зенита» хавбека Кирилла Кравцова.

«У нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, потому что нам интересно, чтобы Кирилл остался. Он хорошо себя проявил. Помог нам, да и думаю, что еще поможет! Конечно, у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

19-летний Кравцов — воспитанник сине-бело-голубых. Зимой нынешнего года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды.

В этом сезоне в РПЛ хавбек провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.