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19 мая, 23:57

«Нижний Новгород» намерен сохранить полузащитника «Зенита» Кравцова

Галина Глазко
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб планирует сохранить арендованного у «Зенита» хавбека Кирилла Кравцова.

«У нас аренда с отзывом в любое трансферное окно. Мы будем вести переговоры, потому что нам интересно, чтобы Кирилл остался. Он хорошо себя проявил. Помог нам, да и думаю, что еще поможет! Конечно, у «Зенита» есть право. Они могут им воспользоваться», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

19-летний Кравцов — воспитанник сине-бело-голубых. Зимой нынешнего года полузащитник перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды.

В этом сезоне в РПЛ хавбек провел 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4699903-v-nizhnem-novgorode-zayavili-chto-namereny-sohranit-forvarda-zenita-kravcova-v-klube.html
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