Отчим Кокорина: «Какие можно обсуждать перспективы? До завтра дожить надо»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что перспективы выступлений форварда в следующем сезоне пока не обсуждались.

Ранее в различных источниках предполагалось, что одним из условий аренды 28-летнего форварда в «Сочи» может стать договоренность о продлении контракта с «Зенитом».

— Будущее Александра в нынешнем чемпионате определилось. А обсуждались ли перспективы в следующем сезоне?

— Да какие сейчас можно обсуждать перспективы? До завтра дожить сначала надо, а вы уже о лете говорите. Пока могу лишь подтвердить, что встреча (с президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом. — Прим.К.А.) состоялась, достигнуты принципиальные договоренности по переходу в «Сочи» до конца нынешнего сезона. (Константин Алексеев)

В четверг Ротенберг сообщил, что футболист проведет весеннюю часть чемпионата в его клубе. По данным «СЭ», заработная плата Кокорина в «Сочи» составит около 2 миллионов рублей в месяц.