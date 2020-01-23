Агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал новость о том, что футболист знал об аренде в «Сочи».

— Высказывание Бориса Романовича (Ротенберга, прим. «СЭ») не читал. Комментировать не хотелось бы. Я все вчера сказал «СЭ». С тех пор позиция не поменялась, — сказал Логинов.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой.

После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договоренности о переходе форварда в «Сочи» на правах аренды. (Константин Алексеев)