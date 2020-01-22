Александр Медведев: «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина»
14:03
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договоренности о переходе форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
— «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина, — цитирует Медведева ТАСС.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард арендован сочинским клубом до конца сезона-2019/20.
Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Дополнительная информация
Опрос
проголосовало: 3759Все опросы
Где должен играть Александр Кокорин весной-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...