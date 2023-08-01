Агент: «Клаудиньо не планирует покидать «Зенит», у нас нет предметных предложений»
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что футболист не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга.
«На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы», — цитирует Sport24 агента.
Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 2 матча в РПЛ и 1 в Кубке России, отметившись одним голом.
Источник: Sport24
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|
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|4
|
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|1
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|4
|
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|
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|0
|0
|2
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|0
|
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|2
|0
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|0
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|4.08
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Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
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|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
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Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
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|
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Ахмат
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|0
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