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1 февраля, 02:45

Камоцци: «Угальде качественнее Николсона и Бальде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал подписание красно-белыми форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

«Угальде — перспективный игрок, но многое зависит от того, как его будет использовать тренер. Качественнее ли он Николсона и Бальде? Да, но это разноплановые футболисты. Манфред может стать звездой РПЛ, возможность такая у него есть — он будет играть в «Спартаке», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ugal-de-kachestvennee-nikolsona-i-bal-de-on-mozhet-stat-zvezdoj-rpl/
Манфред Угальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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