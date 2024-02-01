Камоцци: «Угальде качественнее Николсона и Бальде»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал подписание красно-белыми форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

«Угальде — перспективный игрок, но многое зависит от того, как его будет использовать тренер. Качественнее ли он Николсона и Бальде? Да, но это разноплановые футболисты. Манфред может стать звездой РПЛ, возможность такая у него есть — он будет играть в «Спартаке», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.