Агент Карраскаля заявил, что футболиста все устраивает в ЦСКА

Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля заявил, что колумбиец хочет остаться в российском клубе.

«Карраскаль загрустил в ЦСКА? Мне так не кажется, Хорхе — большой профессионал и выкладывается полностью в каждом матче. Его устраивает все в ЦСКА. Есть ли к нему интерес из Европы? Безусловно, Карраскаль — игрок сборной Колумбии и одного из сильнейших клубов России, поэтому за ним следят многие клубы», — приводит слова Родригеса Metaratings.ru.

24-летний колумбиец присоединился к ЦСКА в июле 2022 года и провел за московский клуб 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.