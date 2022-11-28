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Сегодня, 16:34

Агент Карраскаля заявил, что футболиста все устраивает в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля заявил, что колумбиец хочет остаться в российском клубе.

«Карраскаль загрустил в ЦСКА? Мне так не кажется, Хорхе — большой профессионал и выкладывается полностью в каждом матче. Его устраивает все в ЦСКА. Есть ли к нему интерес из Европы? Безусловно, Карраскаль — игрок сборной Колумбии и одного из сильнейших клубов России, поэтому за ним следят многие клубы», — приводит слова Родригеса Metaratings.ru.

24-летний колумбиец присоединился к ЦСКА в июле 2022 года и провел за московский клуб 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karraskalya-za-khorkhe-sledyat-v-evrope-no-ego-vsye-ustraivaet-v-tsska-1425751/
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