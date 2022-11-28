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Сегодня, 15:54

Главный тренер сборной Казахстана: «Знаю, что Алипом интересуется ряд клубов РПЛ»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о будущем выступающих в РПЛ казахстанцев Бактиера Зайнутдинова (ЦСКА) и Нуралы Алипа (в аренде в «Зените»).

— Знаю, что Алипом интересуется ряд российских клубов, — приводит «РБ Спорт» слова Адиева. — Но где он продолжит карьеру, пока непонятно. Они ждут информации от «Зенита». Думаю, до конца года все решится.

— Зайнутдинову не советовали, где продолжать карьеру?

— По нему у меня нет информации. Он игрок ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. У него действующий контракт с клубом, поэтому не видел смысла общаться с ним на эту тему.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Бактиер Зайнутдинов
Магомед Адиев
Нуралы Алип
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