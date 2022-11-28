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Сегодня, 16:45

Экс-футболист «Динамо» Батак: «Если поступит предложение поработать в РПЛ, соглашусь»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-защитник «Динамо» и бывший тренер «Раднички» Радослав Батак в комментарии для «СЭ» заявил, что готов возглавить российскую команду.

«У меня есть желание работать в России! В прошлом году я завоевал четвертую позицию с «Раднички». У меня было несколько предложений от российских команд, но на тот момент я хотел добиваться лучшего результата, а там задача была удержаться в середине турнирной таблице. Если сейчас поступит предложение поработать в РПЛ, соглашусь. Был бы рад поработать в России. Я провел два года в «Динамо», это бы хороший период в моей жизни», — сказал Батак «СЭ».

Батак выступал за «Динамо» с 2003 по 2005 год. Защитник сыграл за бело-голубых 62 матча и забил 3 мяча.

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