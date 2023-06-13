Агент Изидора заявил, что продолжение карьеры футболиста остается неопределенным

Футбольный агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, заявил, что дальнейшее продолжение карьеры его клиента остается неопределенным.

«Нельзя на 100% утверждать, что Вильсон останется в «Локомотиве». Летом может произойти все что угодно. Это футбол», — приводит слова Лакруа Sport24.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативный пас. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.