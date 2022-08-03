Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Агент Миладиновича рассказал, почему защитник не выходил в составе «Сочи» в стартовых турах РПЛ

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, почему футболист не выходил в составе сочинской команды в стартовых турах РПЛ.

«Иван входил в основную обойму, готовился играть с первого тура — возможно, повлияло то, как он сыграл в товарищеском матче с ЦСКА, но это только мои догадки и предположения, — цитирует «РБ Спорт» Синькова. — Тренер посчитал, что так нужно. Я на связи с тренерским штабом и руководством клуба, о работе Ивана на тренировках и всего остального положительные отзывы. Сказали, чтобы он подождал свой шанс. Иван пообщался с руководством, ему сказали, что он в обойме».

В прошедшем сезоне 27-летний сербский защитник выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и провел за команду 15 матчей во всех турнирах.

«Сочи» набрал 6 очков в трех турах РПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем матче сочинская команда дома сыграет с «Нижним Новгородом». Начало матча — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miladinovicha-ivan-ne-budet-pol-zovat-sya-pravilom-fifa-e-to-by-lo-by-ne-ochen-krasivo/
Иван Миладинович
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Акинфеев: «Хочу как можно дольше продержаться в футболе, потому что кайфую от него»
Новичок «Зенита» Мантуан приступил к тренировкам в общей группе
В «Химках» заявили, что сумма для обращения в ЭСК должна быть больше 50 тысяч рублей
Карцев вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»
Каррера о встрече с Семаком в ресторане: «Это особенный человек и великий тренер»
Магомед Адиев может возглавить «Урал»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Акинфеев отреагировал на высказывания Сафонова о лучшем вратаре России
Сутормин: «Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата»
Промес объяснил удачную игру «Спартака» в матче против «Оренбурга»
Баринов не будет оштрафован «Локомотивом» за удаление в матче с «Зенитом»
Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев рассказал о причинах ухода из сборной России в 2018 году

Самедов отреагировал на новость о смерти Андрея Рубина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости