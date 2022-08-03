Агент Миладиновича рассказал, почему защитник не выходил в составе «Сочи» в стартовых турах РПЛ

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, почему футболист не выходил в составе сочинской команды в стартовых турах РПЛ.

«Иван входил в основную обойму, готовился играть с первого тура — возможно, повлияло то, как он сыграл в товарищеском матче с ЦСКА, но это только мои догадки и предположения, — цитирует «РБ Спорт» Синькова. — Тренер посчитал, что так нужно. Я на связи с тренерским штабом и руководством клуба, о работе Ивана на тренировках и всего остального положительные отзывы. Сказали, чтобы он подождал свой шанс. Иван пообщался с руководством, ему сказали, что он в обойме».

В прошедшем сезоне 27-летний сербский защитник выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и провел за команду 15 матчей во всех турнирах.

«Сочи» набрал 6 очков в трех турах РПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем матче сочинская команда дома сыграет с «Нижним Новгородом». Начало матча — 20.00 по московскому времени.