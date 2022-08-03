Самедов отреагировал на новость о смерти Андрея Рубина

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов высказался о смерти бывшего игрока красно-белых Андрея Рубина.

«Мы давно не общались с Андреем. Последний раз я на сборах в Самаре был, мы играли с одной латвийской командой. Как раз про него спрашивал у ребят, он по-моему кого-то тренировал в Латвии, но мы давно с ним общались и не виделись», — сказал Самедов «СЭ».

Рубину было 43 года, причина смерти не уточняется.

В составе «Спартака» Рубин становился серебряным призером чемпионата России в 2005 году. Помимо «Спартака» Рубин выступал за «Шинник», латвийские «Ауду», «Сконто» и «Металлург», шведский «Эстер», английский «Кристал Пэлас» и азербайджанские «Интер», «Карабах» и «Симург».