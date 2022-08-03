Акинфеев рассказал о причинах ухода из сборной России в 2018 году

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему решил завершить карьеру в сборной России в 2018 году. По словам 36-летнего россиянина, уходом из национальной команды он хотел продлить свое долголетие в футболе.

«Во-первых, две травмы, как я уже много раз говорил, — сказал Акинфеева в интервью пресс-службе сборной России. — Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе. Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть».

По словам вратаря, он посчитал, что полностью отдал себя национальной команде.

«Я хотел, чтобы новая плеяда вратарей себя больше раскрыла как лидеров сборной. Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из игроков сильнее тебя на данный момент. Хотел ли я остаться только ради того, чтобы побить рекорд Игнашевича? Нет, конечно. У меня никогда не было таких мыслей. Если бы она была, я бы по сей день был в национальной команде. Побил бы рекорд Игнашевича и сделал бы так, чтобы вообще никто не приблизился ко мне. Я человек не тщеславный, поэтому пускай Сергей Николаевич как можно дольше продержится на первой строчке», — сказал он.

Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год. В составе национальной команды вратарь выиграл бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.