Агент игрока «Панатинаикоса» Мансини: «Пока интереса из России к Даниэлю нет»

Агент Габриэль Литтери, представляющий интересы полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини высказался о будущем своего клиента.

«На данный момент интереса к Мансини из России нет», — заявил агент «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний аргентинец может пополнить состав «Краснодара».

В нынешнем сезоне Мансини сыграл 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.