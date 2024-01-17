Веденеев — словах Орлова про новичка «Зенита»: «Назвал бы фамилию игрока, раз знает»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Веденеев прокомментировал слова Геннадия Орлова о том, что еще один российский футболист перейдет в «Зенит».

«Не понимаю, зачем Геннадий Сергеевич наводит тень на плетень. Назвал бы фамилию, раз знает. Да и у нас хороших российских футболистов не так много», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Ранее Геннадий Орлов на ютуб-канале «Такой футбол» рассказал, что команда из Санкт-Петербурга готовит трансфер сильного российского футболиста.

Во время текущего трансферного окна сине-бело-голубые пополнили свой состав 4 новыми игроками. К клубу присоединились: защитник Нино, полузащитник Ильзат Ахметов и нападающие Артур и Педро.