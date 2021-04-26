Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Игбуна отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Динамо»

11:44
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Силвестр Игбун (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Силвестр Игбун (в центре). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Агент Аллан Бек, представляющий интересы нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, прокомментировал информацию «СЭ», что игрок может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.

«Пока Игбун играет за «Динамо». Я пока не могу сказать, что будет в следующем трансферном окне», — сказал Бек «СЭ».

30-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Уфы» по ходу сезона-2019/20. За клуб в чемпионате России он провел 37 матчей, в которых забил всего 3 мяча.

(Данил Алешин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Список погибших в ДТП в Ростовской области подростков
Почему Проклова могла стать жертвой секс-насилия?
Кравчук заявил об историческом событии в ходе переговоров по Донбассу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры