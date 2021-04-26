Агент Игбуна отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Динамо»
11:44
Агент Аллан Бек, представляющий интересы нападающего «Динамо» Сильвестра Игбуна, прокомментировал информацию «СЭ», что игрок может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.
«Пока Игбун играет за «Динамо». Я пока не могу сказать, что будет в следующем трансферном окне», — сказал Бек «СЭ».
30-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Уфы» по ходу сезона-2019/20. За клуб в чемпионате России он провел 37 матчей, в которых забил всего 3 мяча.
(Данил Алешин)
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