Агент Ходжи сообщил, что контракт футболиста с «Рубином» еще не подписан
Футбольный агент Данко Дикич заявил, что «Рубин» пока не подписал контракт с полузащитником «Риеки» Велдином Ходжой.
«Контракт с «Рубином» еще не подписан, но я могу подтвердить, что в Казани очень заинтересованы в Велдине», — заявил Дикич «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне сезоне Велдин Ходжа провел в составе «Риеки» 10 матчей и забил 2 мяча. Портал Transfermasrkt оценивает его стоимость в 3,5 млиллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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|13.09
|20:15
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
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Оренбург – Локомотив
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|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
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|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
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Динамо Мх – Спартак
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