Агент Ходжи сообщил, что контракт футболиста с «Рубином» еще не подписан

Футбольный агент Данко Дикич заявил, что «Рубин» пока не подписал контракт с полузащитником «Риеки» Велдином Ходжой.

«Контракт с «Рубином» еще не подписан, но я могу подтвердить, что в Казани очень заинтересованы в Велдине», — заявил Дикич «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне сезоне Велдин Ходжа провел в составе «Риеки» 10 матчей и забил 2 мяча. Портал Transfermasrkt оценивает его стоимость в 3,5 млиллиона евро.