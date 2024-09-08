Дмитрий Баранник: «Какой смысл говорить о «Зените»? Миранчук хотел в Европу»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

— Я думаю, что он очень хотел уехать в Европу. И у него это получилось. Если у человека была такая цель и она достигнута, то, наверное, это благо.

— Писали, что у Миранчука этим летом был еще вариант с «Зенитом». Может, туда стоило пойти?

— А смысл об этом говорить, стоило или не стоило? Миранчук сделал свой выбор. Я думаю, что он хотел в Европу. А в «Зенит» он куда должен был идти? — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константен подтвердил интерес к Миранчуку.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.