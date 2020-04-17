Агент Гурцкая считает Кокорина самым талантливым футболистом России

Агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин является самым талантливым игроком в России. Также он надеется, что форвард перейдет в европейский клуб.

— Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо», — сказал Гурцкая во время прямого эфира в Instagram. — Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным. Сейчас он вернулся и показывает, насколько он талантлив. Может быть, Саша немного неорганизован, но он очень талантлив.

Хочу, чтобы он перешел в европейскую команду. Думаю, он играет на уровне «Валенсии». Мне даже кажется, что в «Аталанте» он был бы намного сильнее, чем Сапата. Я бы мечтал его увидеть у Гасперини. У него получилось бы у хорошего тренера в хорошей команде, он слушается.

Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу.