Агент Ваноли: «Паоло все устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне»

Агент Ваноли заявил, что тренер не планирует покидать Россию.

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, оценил вероятность продолжения сотрудничества своего клиента с московским клубом.

«Паоло все устраивает в «Спартаке», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт». — Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне».

После 25 туров Тинькофф Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

20 апреля «Спартак» встретится с ЦСКА в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.