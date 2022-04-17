Квинси Промес рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал «СЭ», когда вернется на поле.

«Когда я вернусь на поле? Не знаю точно. Я очень хочу сыграть в дерби против ЦСКА. Сделаю все, чтобы успеть восстановиться к среде», — сказал «СЭ» Промес.

Футболист пропустил матчи 24-го и 25-го туров Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) и «Рубина» (1:1).

«Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА 20 апреля.

В сезоне-2021/22 Промес провел за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, на счету 30-летнего нидерландца 10 голов и 2 результативных передачи.