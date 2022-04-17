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Сегодня, 10:24

Квинси Промес рассказал, когда вернется на поле

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал «СЭ», когда вернется на поле.

«Когда я вернусь на поле? Не знаю точно. Я очень хочу сыграть в дерби против ЦСКА. Сделаю все, чтобы успеть восстановиться к среде», — сказал «СЭ» Промес.

Футболист пропустил матчи 24-го и 25-го туров Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) и «Рубина» (1:1).

«Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА 20 апреля.

В сезоне-2021/22 Промес провел за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, на счету 30-летнего нидерландца 10 голов и 2 результативных передачи.

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Основные источники исследования

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18%

1.75

X2

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Наполи
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X2

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Ф1 (0)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
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16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
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17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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