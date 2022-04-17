Защитник «Рубина» Тальби: «Могли побежать «Спартак»

Защитник «Рубина» Монтассар Талби прокомментировал «СЭ» итоги матча со «Спартаком» (1:1).

— Это была тяжелая игра. Думаю, мы довольно хорошо справились, и начали матч тоже хорошо. Мы могли выиграть, но «Спартак» во втором тайме усилил прессинг.

Дальше, после 1:1, я думаю, мы выглядели лучше. У нас были моменты, но теперь мы вынесем урок из этого матча и будем стараться выиграть следующие, — сказал Тальби.

После ничьей со «Спартаком» «Рубин» идет на 12-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками в 25 матчах. Казанцы прервали свою серию из четырех поражений подряд.