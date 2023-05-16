Агент Селюк: «По Гбамбле уже сейчас есть предложения»

Дмитрий Селюк, агент вингера «Ахмата» Нене Гбамбле, уверен, что футболист украсит чемпионат России в следующем сезоне.

«Я сразу говорил: обратите внимание на Гбамбле, он неординарный игрок и станет любимцем публики. Утром перед матчем с «Динамо» я ему позвонил и сказал: Нене, сегодня ты забьешь гол, была у меня чуйка. После матча он сказал, что я как шаман. В следующем сезоне Гбамбле станет одним из украшений чемпионата. И, к слову, по Нене уже сейчас есть предложения. На днях мне позвонили из одно страны и очень разочарованно сказали — жаль, что парень ушел в «Ахмат». Им жаль, а в Грозном довольны», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гбамбле выступает за «Ахмат» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в составе грозненского клуба и отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Ахмат» идет пятым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков за 27 туров.