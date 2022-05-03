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Сегодня, 16:22

Полузащитник Ткачев может продлить контракт с тульским «Арсеналом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Владимир Дейнека, который представляет интересы полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева, рассказал о возможном продлении контракта его клиента с клубом из Тулы.

«Если «Арсенал» захочет его оставить и сделает предложение, то Сергей продолжит выступать за тульский клуб. Но все зависит от условий, задач, кто будет тренером — то есть от множества факторов», — цитирует агента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 18 матчах Тинькофф РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

За три тура до конца чемпионата «Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4684173-agent-tkachyova-rasskazal-o-vozmozhnom-prodlenii-kontrakta-poluzaschitnika-s-arsenalom.html
Сергей Ткачев
ФК Арсенал (Тула)
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