Полузащитник Ткачев может продлить контракт с тульским «Арсеналом»

Агент Владимир Дейнека, который представляет интересы полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева, рассказал о возможном продлении контракта его клиента с клубом из Тулы.

«Если «Арсенал» захочет его оставить и сделает предложение, то Сергей продолжит выступать за тульский клуб. Но все зависит от условий, задач, кто будет тренером — то есть от множества факторов», — цитирует агента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 18 матчах Тинькофф РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

За три тура до конца чемпионата «Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.