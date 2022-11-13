Агент форварда «Зенита» Кассьерры назвал враньем информацию о возможном бесплатном уходе игрока зимой

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Мартин Араоз в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из клуба.

«Все врут. Кассьерра счастлив в «Зените», — сказал Араоз «СЭ».

Ранее Telegram-канал ZenitCafe сообщил, что Кассьерра зимой может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти из клуба бесплатно. По информации источника, в услугах форварда заинтересованы клубы из Португалии, Бельгии и Швейцарии.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал слухи об уходе Кассьерры ерундой.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел 18 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.