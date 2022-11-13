«Динамо» — ЦСКА: команды обменялись голами во втором тайме

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале отличился в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Он забил на 63-й минуте матча и увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Но почти что в следующей атаке ЦСКА отыграл один мяч. На 65-й минуте отличился полузащитник Иван Обляков — 1:2.