«Химки» — «Сочи»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Химки» дома проиграли «Сочи» в матче 17-го тура чемпионата России — 0:2.

Голами в игре отметились Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.

«Сочи» набрал 25 очков и остался на девятом месте российского чемпионата. «Химки», у которых 12 очков, находятся на 15-м месте в зоне вылета.