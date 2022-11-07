Агент Джорджевича назвал причину отсутствия футболиста в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»

Агент Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал «СЭ», почему нападающего не было в заявке «Сочи» на матч против «Спартака» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«Лука не был в заявке на матч со «Спартаком» из-за травмы. Но ничего серьезного у игрока нет. Он слегка растянул мышцы подколенного сухожилия. Восстановление займет где-то два дня. Он будет готов к матчу с «Химками», — сказал Глушевич корреспонденту «СЭ».

В этом сезоне Джоржевич провел за «Сочи» 6 матчей, результативным действиями не отметился.