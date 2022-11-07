Агент Джорджевича назвал причину отсутствия футболиста в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»
Агент Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал «СЭ», почему нападающего не было в заявке «Сочи» на матч против «Спартака» в 16-м туре РПЛ (1:1).
«Лука не был в заявке на матч со «Спартаком» из-за травмы. Но ничего серьезного у игрока нет. Он слегка растянул мышцы подколенного сухожилия. Восстановление займет где-то два дня. Он будет готов к матчу с «Химками», — сказал Глушевич корреспонденту «СЭ».
В этом сезоне Джоржевич провел за «Сочи» 6 матчей, результативным действиями не отметился.
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|
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|
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|
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|16
|3
|4
|9
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|
15
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|3
|3
|10
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|12
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|16
|1
|3
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|7-28
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|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
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|И
|К
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
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|3
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Торпедо М
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