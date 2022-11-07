Захарян о вероятности перехода в «Челси»: «Не могу ответить»

Захарян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Челси».

— Вы вообще собираетесь переходить в «Челси»?

— Не могу ответить, — цитирует хавбека «РБ Спорт».

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать 19-летнего Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.