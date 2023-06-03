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Агент Дркушича: «Сердце и мысли Вани на данный момент в «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока в клубе.

«Ваня останется в «Сочи», если не появится какое-то предложение, которое устроит и игрока, и клуб. Его сердце и мысли на данный момент с «Сочи». После этого у Вани будет отпуск. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас он на 100 процентов игрок «Сочи». К Дркушичу есть интерес от нескольких клубов. Но еще далеко до конкретных предложений. В данный момент больше запросов из-за пределов России. Пока мы довольны ситуацией в клубе. У него отличный сезон, да, результат не такой, как в прошлом году, но произошло много хорошего. Например, Ваню начали вызывать в сборную», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 23-летнего словенца с клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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