Агент Дркушича: «Сердце и мысли Вани на данный момент в «Сочи»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока в клубе.

«Ваня останется в «Сочи», если не появится какое-то предложение, которое устроит и игрока, и клуб. Его сердце и мысли на данный момент с «Сочи». После этого у Вани будет отпуск. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас он на 100 процентов игрок «Сочи». К Дркушичу есть интерес от нескольких клубов. Но еще далеко до конкретных предложений. В данный момент больше запросов из-за пределов России. Пока мы довольны ситуацией в клубе. У него отличный сезон, да, результат не такой, как в прошлом году, но произошло много хорошего. Например, Ваню начали вызывать в сборную», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 23-летнего словенца с клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.