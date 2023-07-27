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Сегодня, 13:09

Агент Дркушича рассказал о диалоге со «Спартаком» по возможному переходу защитника «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ваня Дркушич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что сторона 23-летнего серба обсуждала со «Спартаком» возможность перехода игрока.

«У нас действительно были некоторые разговоры насчет возможности перехода Дркушича в «Спартак». Это нормальная практика, когда открыто трансферное окно. Мы обсуждаем со многими клубами возможности перехода для наших клиентов.
Речь для «Спартака» не шла о том, чтобы принять предложение или отказать. Просто обсуждали возможность перехода. Ваня — один из лучших защитников РПЛ. Это нормально, что Дркушич привлекает внимание многих хороших клубов. Однако, в любом случае, от интереса до реализации какого-либо перехода нужно проделать огромный путь», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» отказался от кандидатуры Дркушича.

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
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Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

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