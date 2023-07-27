Агент Дркушича рассказал о диалоге со «Спартаком» по возможному переходу защитника «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что сторона 23-летнего серба обсуждала со «Спартаком» возможность перехода игрока.

«У нас действительно были некоторые разговоры насчет возможности перехода Дркушича в «Спартак». Это нормальная практика, когда открыто трансферное окно. Мы обсуждаем со многими клубами возможности перехода для наших клиентов.

Речь для «Спартака» не шла о том, чтобы принять предложение или отказать. Просто обсуждали возможность перехода. Ваня — один из лучших защитников РПЛ. Это нормально, что Дркушич привлекает внимание многих хороших клубов. Однако, в любом случае, от интереса до реализации какого-либо перехода нужно проделать огромный путь», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» отказался от кандидатуры Дркушича.