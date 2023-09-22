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Сегодня, 19:53

Горшков считает, что у Дзюбы будут личные счеты в матче с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ с московским «Локомотивом».

«С одной стороны, мы, конечно, вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит», как правило, предпочитают настраиваться принципиально. Полагаю, что железнодорожники постараются подойти к этой встрече в полной готовности и мы увидим интересную игру со стороны обеих команд. У Дзюбы наверняка будут личные счеты в этом противостоянии. Он провел в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного», — приводит слова Горшкова RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1207289-gorshkov-dzyuba-zenit
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
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