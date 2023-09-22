Горшков считает, что у Дзюбы будут личные счеты в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ с московским «Локомотивом».

«С одной стороны, мы, конечно, вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит», как правило, предпочитают настраиваться принципиально. Полагаю, что железнодорожники постараются подойти к этой встрече в полной готовности и мы увидим интересную игру со стороны обеих команд. У Дзюбы наверняка будут личные счеты в этом противостоянии. Он провел в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного», — приводит слова Горшкова RT.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.