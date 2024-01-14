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14 января, 23:33

Агент Дркушича рассказал, что по футболисту пока не поступало официальных предложений

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица сообщил, что официальных предложений по защитнику «Сочи» Ване Дркушичу до сих пор не поступало.

«Ситуация остается такой же, интерес сохраняется, но официальных предложений по Ване ни мне, ни в клуб не поступало», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

В этом сезоне 24-летний Дркушич провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-poka-ofitsial-ny-h-predlozhenij-po-vane-ne-postupilo/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Квинси Промес

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Локомотив

 6
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