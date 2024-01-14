Агент Дркушича рассказал, что по футболисту пока не поступало официальных предложений

Футбольный агент Младен Ратковица сообщил, что официальных предложений по защитнику «Сочи» Ване Дркушичу до сих пор не поступало.

«Ситуация остается такой же, интерес сохраняется, но официальных предложений по Ване ни мне, ни в клуб не поступало», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

В этом сезоне 24-летний Дркушич провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.