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Сегодня, 23:09

Новиков: «С таким составом ЦСКА может рассчитывать максимум на бронзу»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что московской команде нужно усиление, чтобы бороться за победу в РПЛ.

«Конечно, ЦСКА нужны новички этой зимой. По новостям заметно, что клуб ищет варианты, но сделки срываются. Понятно, что договориться с иностранцами довольно сложно сейчас, ведь они хотят большие деньги и при переезде в Россию явно стараются завышать свои ценники. В ЦСКА собрался качественный тренерский штаб, который разберется в ситуации, я в этом уверен. Состав неплохой, но с таким подбором исполнителей в этом сезоне максимально можно рассчитывать на третье место. ЦСКА нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской разве что, ведь Акинфеев пока карьеру завершать не собирается», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-s-takim-sostavom-tsska-mozhet-rasschity-vat-maksimum-na-bronzu/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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