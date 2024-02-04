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Сегодня, 12:16

Агент Дркушича рассказал, что к игроку был интерес из Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что итальянский клуб хотел арендовать Ваню Дркушича.

«Сейчас я могу точно сказать, что Ваня останется в «Сочи» до конца сезона. Это было и желание игрока, он хочет помочь клубу остаться в Премьер-Лиге и добиться хороших результатов. А что будет летом, посмотрим. Был конкретный интерес от нескольких клубов, но я бы назвал эти варианты не самыми лучшими. Также возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе бельгийских и немецких команд к защитнику «Сочи».

В нынешнем сезоне Дркушич провел в составе сочинцев 14 матчей и отметился 2 голами. Его трансферная стоимость — 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-by-l-interes-iz-italii-no-vanya-tochno-ostanetsya-do-kontsa-sezona/
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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4
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15
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