Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высоко оценил уровень РПЛ во времена своей работы в России.

«Очень рад видеть всех, я люблю русский футбол. В России было отлично, когда я там работал — это был шестой чемпионат Европы по силе», — цитирует Николича «Чемпионат».

44-летний серб возглавлял московский «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под руководством Николича красно-зеленые завоевали бронзовые медали в РПЛ и выиграли Кубок России.

С лета прошлого года Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Сейчас клуб вместе с «Ростовом», «Спартаком» и «Кайратом» участвует в WInline Зимнем Кубке РПЛ.