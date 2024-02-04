Главный тренер «Эмирейтс» заявил, что клуб не интересуется Ленини

Главный тренер «Эмирейтс» Вальтер Дзенга заявил, что клуб не заинтересован в услугах Кевина Ленини.

«Нет, мы не интересуемся Ленини», — приводит слова Дзенга «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что неназванный клуб из ОАЭ может арендовать 27-летнего игрока сборной Кабо-Верде с правом выкупа.

Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.