Селюк: «Переход Писарского в «Крылья Советов» и Пиняева в «Локо» стали самыми большими трансферами в это окно»

Агент Дмитрий Селюк высказался об итогах зимнего трансферного окна в российском чемпионате.

«Пока я не сильно вчера разглядел новичков «Спартака» Тавареша и Дуарте в матче с «Локомотивом». «Ахмат» подписал очень хорошего футболиста Нене Гбамбле. Я смотрел игры «Краснодара», они не впечатляли и не выделились. «Динамо», например, никого не подписало, и это было правильно. В «Торпедо» подписали игроков и убрали Геркуса, потому что в первой части сезона всем проигрывали. Я вообще удивляюсь, как можно его ставить на должность? Он не разбирается в футболе.

На бумаге и на деньгах переход Писарского в «Крылья Советов» и Пиняева в «Локо» стали самыми большими трансферами в это окно. Пиняев — на будущее, он неплохой футболист, но я бы 18-летних игроков за такие деньги не покупал бы, его покупка — инвестиция с риском. Писарский поменял фамилию на фамилию отчима, значит, отчим многое делал для их семьи, это о нем говорит с положительной стороны», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Зимнее трансферное окно в России закрылось 22 февраля. По версии портала Transfermarkt переход 22-летнего парагвайского футболиста Алексиса Дуарте в «Спартак» стал самым дорогим трансфером для команд РПЛ.

Сезон РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.