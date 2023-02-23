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Сегодня, 19:06

Селюк: «Переход Писарского в «Крылья Советов» и Пиняева в «Локо» стали самыми большими трансферами в это окно»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк высказался об итогах зимнего трансферного окна в российском чемпионате.

«Пока я не сильно вчера разглядел новичков «Спартака» Тавареша и Дуарте в матче с «Локомотивом». «Ахмат» подписал очень хорошего футболиста Нене Гбамбле. Я смотрел игры «Краснодара», они не впечатляли и не выделились. «Динамо», например, никого не подписало, и это было правильно. В «Торпедо» подписали игроков и убрали Геркуса, потому что в первой части сезона всем проигрывали. Я вообще удивляюсь, как можно его ставить на должность? Он не разбирается в футболе.

На бумаге и на деньгах переход Писарского в «Крылья Советов» и Пиняева в «Локо» стали самыми большими трансферами в это окно. Пиняев — на будущее, он неплохой футболист, но я бы 18-летних игроков за такие деньги не покупал бы, его покупка — инвестиция с риском. Писарский поменял фамилию на фамилию отчима, значит, отчим многое делал для их семьи, это о нем говорит с положительной стороны», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Зимнее трансферное окно в России закрылось 22 февраля. По версии портала Transfermarkt переход 22-летнего парагвайского футболиста Алексиса Дуарте в «Спартак» стал самым дорогим трансфером для команд РПЛ.

Сезон РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-perekhod-pisarskogo-v-krylya-sovetov-i-pinyaeva-v-loko-stali-samymi-bolshimi-transferami-v-zimnee-okno-230232/
Футбол
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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