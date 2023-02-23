Григорий Иванов: «Агеев остается у нас и будет набирать форму в «Урале-2»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем форварда Михаила Агеева.

«Агеев остается у нас. Он травмирован. Будет набирать форму в «Урале-2». Дальше посмотрим», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Зимой Агеев вернулся в «Урал» из аренды в «Волгарь». На данный момент 22-летний футболист восстанавливается от травмы.

В текущем сезоне форвард провел 14 матчей за «Волгарь», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.