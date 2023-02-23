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Сегодня, 19:29

Источник: отступные Захаряна увеличатся до 20 миллионов евро летом и до 25 миллионов в 2024 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Сумма отступных за полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна будет в скором времени увеличиваться, сообщает журналист Якуп Чинар в соцсетях.

По информации источника, летом 2023 года отступные за россиянина увеличатся до 20 миллионов евро, а в 2024 году до 25 миллионов евро.

Месяц назад футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что россиянином интересуются «Галатасарай» и «Челси».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 23 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
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