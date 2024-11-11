Агент Дивеева заявил, что игроком продолжают интересоваться различные клубы

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что интерес от других клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву сохраняется на прежнем уровне.

«Это перманентная история. Интерес был и остается, но многое зависит от разных факторов. Это вопрос многозависимый, многослойный. Сейчас говорить о чем-то не готов. Когда появится конкретика, предложение, тогда можно будет об этом говорить. Пока рано», — заявил Еремин «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.