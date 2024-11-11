Агент Караташа считает, что в РПЛ хорошие условия для развития молодых игроков

Ибрагим Исен, агент защитника «Оренбурга» Казымджана Караташа, объяснил решение футболиста перейти в российский клуб.

«Для развития молодых футболистов иногда необходимо переходить в другие лиги и команды. У «Оренбурга» молодой состав, играют в хороший футбол, но иногда случаются ошибки из-за отсутствия опыта. Они проиграли много игр из-за невезения. Но команда восстановится и пойдет вверх по таблице. Российская лига — непростая. В ней контактная игра.

Лично мне нравится Россия. Это страна, где живут честные и культурные люди. Я счастлив быть здесь. Мой любимый писатель — Достоевский, мои любимые лидеры — Сталин и Ататюрк. Мой любимый режиссер — Тарковский. Могила моего любимого поэта Назима Хикмета находится в России. Мой любимый салат — оливье. Моя любимая еда — люля-кебаб и хинкал. Разве я могу думать иначе?» — сказал Исен Legalbet.

21-летний Караташ перешел в «Оренбург» из «Галатасарая» летом на правах годичной аренды. На счету турка 9 матчей за клуб в текущем сезоне без результативных действий.