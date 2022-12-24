Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»

Футбольный агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о возможном продлении контракта игрока с московским клубом.

«Насчет сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке, поэтому, повторюсь, без прогнозов», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Дивеева с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.