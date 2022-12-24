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Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о возможном продлении контракта игрока с московским клубом.

«Насчет сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке, поэтому, повторюсь, без прогнозов», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Дивеева с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-peregovory-s-tsska-idut-v-nespeshnom-poryadke/
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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