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Сегодня, 11:50

Агент Миладиновича заявил, что у футболиста есть пара вариантов с клубами РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, что к игроку есть интерес от клубов РПЛ.

«Предложение было от «Астаны», но пока его не рассматриваем. Плюс пара вариантов с командами второй восьмерки Российской Премьер-Лиги, но на уровне слухов. Курбан Бекиевич сказал, что сам хочет посмотреть всех футболистов и потом уже на сборах по каждому будет высказываться. Какие у Миладиновича первые впечатления от Бердыева? Нормальные впечатления, познакомились после последнего матча. Но общения с ним еще ни у кого не было. Знаю, что Курбан Бекиевич в Сочи, присматривается. На первом сборе будет общаться», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миладинович принял участие в семи матчах «Сочи» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего серба в 700 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miladinovicha-est-para-variantov-s-klubami-rpl-no-poka-vse-na-urovne-sluhov/
Иван Миладинович
Футбол
РПЛ
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