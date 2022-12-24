Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:24

Агент: «Мишкич восстановился и будет готов к зимнему сбору «Урала»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Ромео Филипович, который представляет интересы хорватского полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича заявил, что его клиент уже полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

6 ноября Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ сезона-2022/2023 против «Локомотива» (2:2).

«Даниел будет полностью готов к первому зимнему сбору. У него не было ничего серьезного, травма лица — да, но он уже восстановился и тренируется в полном объеме», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний хорват принял участие в 19 матчах за «Урал» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mishkich-vosstanovilsya-i-budet-gotov-k-pervomu-zimnemu-sboru-urala/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»
В Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Брат Марцела Лички войдет в тренерский штаб «Оренбурга»
Мирзоян — о возможном переходе РФС в Азию: «Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Симонян: «В России никогда не родятся свои Мбаппе и Месси»

Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости