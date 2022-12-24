Агент: «Мишкич восстановился и будет готов к зимнему сбору «Урала»

Футбольный агент Ромео Филипович, который представляет интересы хорватского полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича заявил, что его клиент уже полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

6 ноября Мишкич получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ сезона-2022/2023 против «Локомотива» (2:2).

«Даниел будет полностью готов к первому зимнему сбору. У него не было ничего серьезного, травма лица — да, но он уже восстановился и тренируется в полном объеме», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний хорват принял участие в 19 матчах за «Урал» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.